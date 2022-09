Inter, Lukaku domani ad Appiano: punta la Roma (Di giovedì 8 settembre 2022) Si avvicina il rientro di Romelu Lukaku. L’attaccante, che in questi giorni è stato in Belgio per cure specifiche, domani tornerà ad Appiano Gentile per proseguire nella tabella di recupero. Lo fa sapere Sky Sport. L’ex Chelsea, a causa della distrazione ai flessori della coscia sinistra, ha già saltato la gara contro la Cremonese, il derby col Milan e la partita col Bayern Monaco in Champions League. L’obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di riaverlo per la sfida con la Roma subito dopo la sosta per le nazionali di metà settembre. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Si avvicina il rientro di Romelu. L’attaccante, che in questi giorni è stato in Belgio per cure specifiche,tornerà adGentile per proseguire nella tabella di recupero. Lo fa sapere Sky Sport. L’ex Chelsea, a causa della distrazione ai flessori della coscia sinistra, ha già saltato la gara contro la Cremonese, il derby col Milan e la partita col Bayern Monaco in Champions League. L’obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di riaverlo per la sfida con lasubito dopo la sosta per le nazionali di metà settembre. SportFace.

