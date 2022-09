Il Governo dei decreti sul Dl Aiuti bis decide di aspettare il via libera del parlamento (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è qualcosa di anomalo nella giornata politica italiana di oggi. Il Consiglio dei Ministri ha infatti rinviato a settimana prossima il via libera al Decreto Aiuti Bis a causa delle divisioni di certo non di oggi, sul Superbonus ma anche sullo smart working e sul Docente Esperto. Ma se una volta, con il Governo, in carica, alla fine una quadra la si trovava, adesso, in piena campagna elettorale, nessuno pare pronto a rinunciare alle proprie posizioni (o alla propria bandierina da sventolare in un comizio o in una comparata tv), soprattutto il Movimento 5 Stelle, tornato su posizioni barricadiere e di ferma opposizione. Ma non è questa la stranezza. A stupire è infatti che Draghi, dopo aver comunicato l’individuazione di un piccolo tesoretto da 6,2 nld di euro da aggiungere ad un primo stanziamento di 10 mld già previsto per ridurre ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è qualcosa di anomalo nella giornata politica italiana di oggi. Il Consiglio dei Ministri ha infatti rinviato a settimana prossima il viaal DecretoBis a causa delle divisioni di certo non di oggi, sul Superbonus ma anche sullo smart working e sul Docente Esperto. Ma se una volta, con il, in carica, alla fine una quadra la si trovava, adesso, in piena campagna elettorale, nessuno pare pronto a rinunciare alle proprie posizioni (o alla propria bandierina da sventolare in un comizio o in una comparata tv), soprattutto il Movimento 5 Stelle, tornato su posizioni barricadiere e di ferma opposizione. Ma non è questa la stranezza. A stupire è infatti che Draghi, dopo aver comunicato l’individuazione di un piccolo tesoretto da 6,2 nld di euro da aggiungere ad un primo stanziamento di 10 mld già previsto per ridurre ...

