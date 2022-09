Il cordoglio di Papa Francesco “Elisabetta esempio devozione al dovere” (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Profondamente rattristato dalla notizia della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, porgo sentite condoglianze a Vostra Maestà, ai membri della Famiglia Reale, al popolo del Regno Unito e del Commonwealth”. Lo scrive Papa Francesco a Carlo IIl, il nuovo re d'Inghilterra. “Mi unisco volentieri a tutti coloro che la piangono – prosegue il Papa – pregando per l'eterno riposo della defunta Regina e rendendo omaggio alla sua vita di instancabile servizio al bene della Nazione e del Commonwealth, al suo esempio di devozione al dovere, alla sua ferma testimonianza di fede in Gesù Cristo e alla sua ferma speranza nelle sue promesse”. “Affidando la sua nobile anima alla bontà misericordiosa del nostro Padre Celeste – si legge nel testo – assicuro a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Profondamente rattristato dalla notizia della morte di Sua Maestà la ReginaII, porgo sentite condoglianze a Vostra Maestà, ai membri della Famiglia Reale, al popolo del Regno Unito e del Commonwealth”. Lo scrivea Carlo IIl, il nuovo re d'Inghilterra. “Mi unisco volentieri a tutti coloro che la piangono – prosegue il– pregando per l'eterno riposo della defunta Regina e rendendo omaggio alla sua vita di instancabile servizio al bene della Nazione e del Commonwealth, al suodial, alla sua ferma testimonianza di fede in Gesù Cristo e alla sua ferma speranza nelle sue promesse”. “Affidando la sua nobile anima alla bontà misericordiosa del nostro Padre Celeste – si legge nel testo – assicuro a ...

