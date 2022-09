Il colosso che serviva (Di giovedì 8 settembre 2022) Da quanto Triple H ha preso il comando, non sono pochi i wrestler rientrati in WWE dopo essere stati licenziati sotto la direzione di Vince McMahon. Molti di questi facevano parte di NXT proprio nel periodo in cui Hunter gestiva lo show in giallo, quindi non stupisce rivedere i suoi vecchi pupilli, ma nello scorso episodio di Raw a rientrare è stato un wrestler che già conoscevamo nel main roster. Si tratta di Braun Strowman, rilasciato a sorpresa dalla compagnia circa tre mesi prima. Il pubblico più smart spesso non ama i big man, ma sono convinto che aver riassunto l’ex membro della Wyatt Family sia stata una buona mossa. Uno dei motivi principali, è il problema con i colossi nel roster attuale. Una federazione come la WWE cerca di accontentare un po’ tutti i tipi di gusti degli spettatori, per questo negli show presenta lottatori piccoli e acrobatici come Ricochet, altri ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 8 settembre 2022) Da quanto Triple H ha preso il comando, non sono pochi i wrestler rientrati in WWE dopo essere stati licenziati sotto la direzione di Vince McMahon. Molti di questi facevano parte di NXT proprio nel periodo in cui Hunter gestiva lo show in giallo, quindi non stupisce rivedere i suoi vecchi pupilli, ma nello scorso episodio di Raw a rientrare è stato un wrestler che già conoscevamo nel main roster. Si tratta di Braun Strowman, rilasciato a sorpresa dalla compagnia circa tre mesi prima. Il pubblico più smart spesso non ama i big man, ma sono convinto che aver riassunto l’ex membro della Wyatt Family sia stata una buona mossa. Uno dei motivi principali, è il problema con i colossi nel roster attuale. Una federazione come la WWE cerca di accontentare un po’ tutti i tipi di gusti degli spettatori, per questo negli show presenta lottatori piccoli e acrobatici come Ricochet, altri ...

