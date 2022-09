I 70 anni di regno di Elisabetta | fino all’ultimo giorno a servizio dell’Inghilterra

(Di giovedì 8 settembre 2022) Londra – Salita sul trono 70fa, la 96enneII – morta oggi a 96– ha fatto il suo dovere. Due giorni prima della sua morte, la sovrana ha nominato premier Liz Truss al castello di Balmoral, dove è deceduta oggi. Edè stata fotografata in quest’occasione in piedi e sorridente, anche se fragile ed appoggiata ad un bastone, mentre stringeva la mano a Truss, 15esimo primo ministro della sua lunga carriera di sovrana. Ai primi di giugno,II ha partecipato brevemente ad alcuni eventi del Giubileo di platino, senza farsi mancare il saluto dal balcone di Buckingham palace. Ma intanto i quattro giorni di festa popolare sono stati un’immensa manifestazione di affetto, verso una sovrana amatissima, che i sondaggi ...

fanpage : Cala il sipario sul regno più lungo della storia inglese e forse del mondo intero, durato ben 67 anni. Addio… - chetempochefa : La Regina Elisabetta II, dopo 70 anni di regno, è morta all’età di 96 anni. #QueenElizabeth - TgLa7 : A 96 anni e dopo 70 di regno è morta #Elisabetta #QueenElizabeth #reginaelisabetta - leleraffa2 : RT @Juventina962: 99 anni il principe Filippo?? 96 anni Queen Elizabeth ?? Un anno dopo lei ha raggiunto il suo principe?? Un era,un regno,la… - stupiddthought : RT @_alwaystired__: Oggi assistiamo ad un pezzo di storia che se ne va,la morte della regina Elisabetta dopo 70 anni di regno é letteralmen… -

...faro della stabilità e ha mostrato infallibile senso del dovere' 'La REGINA Elisabetta II è stata un faro di stabilità e ha mostrato un infallibile senso del dovere durante i suoi 70di. I ...8 settembre 2022: è morta la Regina Elisabetta II La Regina Elisabetta, per ilUnito, è stata la sovrana dei record: ha regnato per 70ed è arrivata alla veneranda età di 96, ha superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola ...Regina Elisabetta II. In tutti questi decenni, Elisabetta ha saputo essere il volto affidabile e credibile di Buckingham Palace e della monarchia britannica ...Londra, 8 sett. (askanews) - Nessun sovrano ha regnato più a lungo nella storia della monarchia britannica o è stato più amato dai suoi ...