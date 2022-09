Gravissime le condizioni di salute della Regina Elisabetta, come sta (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono Gravissime le condizioni di salute della Regina Elisabetta II. L’allarme dei medici, in una nota di Buckingham Palace. Si parla di un aggravamento delle condizioni della Regina, 96 anni di età, confermate in una nota divulgata da Buckingham Palace nella quale si legge che i medici hanno raccomandato che rimanga sotto sorveglianza ed hanno espresso seria preoccupazione per le condizioni della monarca. “I dottori hanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica”, si legge nella nota. La Regina Elisabetta II si trova nel Castello di Balmoral – nella zona dell’Aberdeenshire, in Scozia – e qui rimarrà sotto controllo medico. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) SonolediII. L’allarme dei medici, in una nota di Buckingham Palace. Si parla di un aggravamento delle, 96 anni di età, confermate in una nota divulgata da Buckingham Palace nella quale si legge che i medici hanno raccomandato che rimanga sotto sorveglianza ed hanno espresso seria preoccupazione per lemonarca. “I dottori hanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica”, si legge nella nota. LaII si trova nel Castello di Balmoral – nella zona dell’Aberdeenshire, in Scozia – e qui rimarrà sotto controllo medico. ...

