Fiorentina-Juventus, daspo di due anni a un tifoso: quello che ha fatto è incredibile (Di giovedì 8 settembre 2022) Sugli spalti dello stadio Artemio Franchi in occasione della partita di sabato 3 settembre tra Fiorentina e Juventus un tifoso della Viola è stato protagonista di un gesto vergognoso. L’uomo ha indossato la maglia del Liverpool per poi rivolgersi verso il settore occupato dai tifosi bianconeri mostrando una sciarpa sempre del club inglese. Il gesto era un chiaro riferimento alla tragedia avvenuta nel 1985 nello stadio Heysel in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Fiorentina Juventus daspo Il gesto non è sfuggito alla Questura di Firenze che, nelle giornata odierna, secondo quanto riportato da La Nazione, ha emesso un daspo di due anni per il tifoso viola. L’uomo, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 settembre 2022) Sugli spalti dello stadio Artemio Franchi in occasione della partita di sabato 3 settembre traundella Viola è stato protagonista di un gesto vergognoso. L’uomo ha indossato la maglia del Liverpool per poi rivolgersi verso il settore occupato dai tifosi bianconeri mostrando una sciarpa sempre del club inglese. Il gesto era un chiaro riferimento alla tragedia avvenuta nel 1985 nello stadio Heysel in occasione della finale di Coppa dei Campioni trae Liverpool.Il gesto non è sfuggito alla Questura di Firenze che, nelle giornata odierna, secondo quanto riportato da La Nazione, ha emesso undi dueper ilviola. L’uomo, ...

