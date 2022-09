F1, Sebastian Vettel: “Siamo riusciti a fare un passo in avanti dopo la pausa estiva. Non vedo l’ora di vivere questo week-end” (Di giovedì 8 settembre 2022) Sebastian Vettel esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa piloti del Gran Premio d’Italia, 16mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il quattro volte campione del mondo si prepara per tornare nel tempio della velocità, tracciato che quest’anno celebra il proprio centenario. Il portacolori di Aston Martin ha rilasciato ai media: “Ho tanti ricordi in questa pista, non vedo l’ora di vivere questo week-end. Per me ha un sapore speciale essere a Monza per festeggiare il centenario della pista in cui ho conquistato la mia prima vittoria. L’affermazione del 2008 è stata speciale, credo che sia una delle più belle della mia carriera. Non sono in grado di paragonarle tutte, ma quanto accaduto in quell’occasione fu favoloso”. L’ex portacolori della Ferrari ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022)esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa piloti del Gran Premio d’Italia, 16mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il quattro volte campione del mondo si prepara per tornare nel tempio della velocità, tracciato che quest’anno celebra il proprio centenario. Il portacolori di Aston Martin ha rilasciato ai media: “Ho tanti ricordi in questa pista, nondi-end. Per me ha un sapore speciale essere a Monza per festeggiare il centenario della pista in cui ho conquistato la mia prima vittoria. L’affermazione del 2008 è stata speciale, credo che sia una delle più belle della mia carriera. Non sono in grado di paragonarle tutte, ma quanto accaduto in quell’occasione fu favoloso”. L’ex portacolori della Ferrari ha ...

GPinsss_ : RT @itsbeetlesful: La regina ha proprio detto “io posso assistere a tutto ma non al ritiro di Sebastian Vettel” - CarraroMartina : RT @itsbeetlesful: La regina ha proprio detto “io posso assistere a tutto ma non al ritiro di Sebastian Vettel” - SebFerrari27 : RT @F1Daviderusso: Sebastian #Vettel: 'Ultima gara europea a #monzagp, qui ho tanti ricordi. Non mi sono svegliato stamattina pensando che… - muffvns : RT @itsbeetlesful: La regina ha proprio detto “io posso assistere a tutto ma non al ritiro di Sebastian Vettel” - itsbeetlesful : La regina ha proprio detto “io posso assistere a tutto ma non al ritiro di Sebastian Vettel” -