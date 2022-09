F1 | Fernando Alonso | “Abbiamo una grande macchina; è una delle mie migliori stagioni | come nel 2012”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Alla viglia dell’inizio del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1, i piloti sono intervenuti in conferenza stampa per presentare il weekend nel ‘Bel Paese’ ormai sempre più vicino al suo inizio ufficiale: nella giornata di domani, infatti, si partirà con le prove libere e aumenta l’attesa. Con uno sguardo al passato e al futuro, senza mai tralasciare il presente,ha parlato dei traguardi sinora raggiunti e, chissà, quelli che potranno essere raggiunti; con la gara di domenica raggiungerà quota 349 Gran Premi, raggiungendo in questa speciale classifica Kimi Raikkonen. Ecco le dichiarazioni del pilota spagnolo rilasciate in conferenza stampa: “Numero così alto di GP? Dimostra la mia passione per questo sport e l’impegno che metto nel competere ad altissimi livelli finché ne avrò la possibilità, quindi almeno altri due anni (ride, facendo ...

