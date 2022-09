Energia: Bonelli, 'su nucleare Calenda e Salvini ingannano italiani' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Il nucleare voluta dalla destra costa 400 mld euro e vogliono finanziarlo mettendo le mani nelle tasche degli italiani. Guardate i loro finanziatori e capirete perché vogliono il nucleare. Calenda e Salvini stanno ingannando e mentendo agli italiani. Il leader di Azione si rifiuta di dire quanto costerà il suo piano nucleare da 40 GW. Visto che lui non lo dice, lo facciamo noi: costerà tra i 280 mld e i 400 mld di euro. Il nucleare non è un'Energia sicura: basta raggirare gli italiani”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra con la quale è candidato alle prossime elezioni politiche. “1 GW di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Ilvoluta dalla destra costa 400 mld euro e vogliono finanziarlo mettendo le mani nelle tasche degli. Guardate i loro finanziatori e capirete perché vogliono ilstanno ingannando e mentendo agli. Il leader di Azione si rifiuta di dire quanto costerà il suo pianoda 40 GW. Visto che lui non lo dice, lo facciamo noi: costerà tra i 280 mld e i 400 mld di euro. Ilnon è un'sicura: basta raggirare gli”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo, esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra con la quale è candidato alle prossime elezioni politiche. “1 GW di ...

