Elisabetta | Draghi | ' protagonista assoluta storia ultimi 70 anni | ammirata da generazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "La Reginaè statadellamondiale deglisettant'. Ha rappresentato il Regno Unito e il Commonwealth con equilibrio, saggezza, rispetto delle istituzioni e della democrazia". Così il presidente del Consiglio, Mario, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà la ReginaII. "È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo. Ha garantito stabilità nei momenti di crisi e ha saputo tener vivo il valore della tradizione in una società in costante e profonda evoluzione". "Il suo spirito di servizio, la sua dedizione al Regno Unito e al Commonwealth, la profonda dignità con cui ha ricoperto la sua ...