Elezioni, ecco gli indecisi del voto: dalla generazione TikTok agli over 50 (l'ultimo identikit) (Di giovedì 8 settembre 2022) È l'esercito del «non so». Quello che - radunato all'ultimo sul campo - può cambiare le sorti della battaglia. Gli indecisi faranno la differenza il 25... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 settembre 2022) È l'esercito del «non so». Quello che - radunato all'sul campo - può cambiare le sorti della batta. Glifaranno la differenza il 25...

amnestyitalia : .@berlusconi #SuiDirittiNonSiTornaIndietro, occorrono passi avanti! Per un impegno concreto, ecco il nostro manifes… - raffaellapaita : Giù la maschera. Ecco la nuova bandiera ideologica del Pd: il reddito di cittadinanza che non ha creato un posto di… - fanpage : In collaborazione con l’istituto @SBidimedia proponiamo un sondaggio in vista delle elezioni del 25 settembre. Nei… - LiguriaNotizie : Elezioni, ecco i candidati del movimento Vota la Vita - ragusaoggi : apertura rullo – Ultimi sondaggi su elezioni Regione: chi sale e chi scende, E qualcuno a rischio. Ecco le percentu… -