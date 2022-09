È morta la regina Elisabetta, aveva 96 anni. Sul trono dal 1952, era il simbolo inossidabile della monarchia inglese (Di giovedì 8 settembre 2022) 70 anni di regno, un'intera vita dedicata alla Gran Bretagna: si è spenta oggi all'età di 96 anni la regina Elisabetta II d'Inghilterra. L'allarme è stato lanciato intorno alle 14.00, ora italiana: la ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 settembre 2022) 70di regno, un'intera vita dedicata alla Gran Bretagna: si è spenta oggi all'età di 96laII d'Inghilterra. L'allarme è stato lanciato intorno alle 14.00, ora italiana: la ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - tweet_thevalley : la regina POTREBBE non essere ancora morta. tutto sto protocollo post morte non porta sfiga? poi magari stava sempl… - lyristria : A cena: 'È morta la regina' 'Eh vabe HA FATTO GOAL LA FIORENTINA' -