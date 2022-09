Diciottesima tappa Vuelta 2022: Evanepoel batte Mas e ipoteca la maglia rossa (Di giovedì 8 settembre 2022) Grande spettacolo nella Diciottesima tappa Vuelta 2022 con la doppia scalata all’Alto de Piornal di 13,5 km con punte al 12%, che vede trionfare la maglia rossa Evanepoel beffando il suo rivale diretto Mas. Diciottesima tappa Vuelta 2022: COSA È ACCADUTO? Il belga Evanapoel mette forse il punto esclamativo sulla Vuelta 2022 vincendo la seconda tappa dopo la cronometro di Alicante. La frazione odierna si apre con la caduta e il conseguente ritiro di Vine. In fuga vanno 42 corridori tra cui Gesink, Nibali, Pinot, Higuita, Carty, Carapaz, Geoghegan, Gesbert e due gregari di Almeida. Quest’ultimo scappa sulla salita dell’Alto de Despera’, guadagnando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 settembre 2022) Grande spettacolo nellacon la doppia scalata all’Alto de Piornal di 13,5 km con punte al 12%, che vede trionfare labeffando il suo rivale diretto Mas.: COSA È ACCADUTO? Il belga Evanapoel mette forse il punto esclamativo sullavincendo la secondadopo la cronometro di Alicante. La frazione odierna si apre con la caduta e il conseguente ritiro di Vine. In fuga vanno 42 corridori tra cui Gesink, Nibali, Pinot, Higuita, Carty, Carapaz, Geoghegan, Gesbert e due gregari di Almeida. Quest’ultimo scappa sulla salita dell’Alto de Despera’, guadagnando ...

