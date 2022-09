Cosa c’è dietro il cerchiobottismo di Conte su Putin. Scrive Mayer (Di giovedì 8 settembre 2022) “Nessuno dica che Vladimir Putin non vuole la pace”. La frase di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, ha fatto notizia, ma non è un fulmine a ciel sereno. Essa conferma il posizionamento “mediano” di Conte in politica estera, un colpo al cerchio e una alla botte. In alcuni discorsi ha parlato genericamente di conflitto russo-ucraino senza un minimo accenno all’aggressione russa né alle responsabilità (non dico ai crimini di guerra) del presidente Putin. Altre volte ha invece ribadito la sua fedeltà euroatlantica, ma non ha mai nascosto le sue perplessità sull’invio di aiuti militari all’Ucraina. A parte l’assurdità sostanziale della sua uscita su Putin (magari fosse vero che Putin vuole la pace) penso che i lettori di Formiche.net e gli elettori italiani dovrebbero ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) “Nessuno dica che Vladimirnon vuole la pace”. La frase di Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle, ha fatto notizia, ma non è un fulmine a ciel sereno. Essa conferma il posizionamento “mediano” diin politica estera, un colpo al cerchio e una alla botte. In alcuni discorsi ha parlato genericamente di conflitto russo-ucraino senza un minimo accenno all’aggressione russa né alle responsabilità (non dico ai crimini di guerra) del presidente. Altre volte ha invece ribadito la sua fedeltà euroatlantica, ma non ha mai nascosto le sue perplessità sull’invio di aiuti militari all’Ucraina. A parte l’assurdità sostanziale della sua uscita su(magari fosse vero chevuole la pace) penso che i lettori di Formiche.net e gli elettori italiani dovrebbero ...

