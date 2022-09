"Bruciati migliaia di litri di solvente"

(Di giovedì 8 settembre 2022) Incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese. L'Arpa tranquillizza: "Finestre chiuse, ma non c'è allarme tossicità nell'aria"

Nel rogo - hanno detto i vigili del fuoco - sonodi litri di solventi. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, tutto è iniziato con un' esplosione , avvenuta alle 10.A prendere fuocodi litri di solvente : sul posto oltre un centinaio di vigili del fuoco. Arpa: 'Nessuna criticità ambientale' - Prosegue l'intervento della squadra di emergenza Arpa sul ...Incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese. L'Arpa tranquillizza: "Finestre chiuse, ma non c'è allarme tossicità nell'aria" ...Incendio San Giuliano Milanese, la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima): "Rischi elevati per l'uomo, pericoli anche per l'apparato riproduttivo".