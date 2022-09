“Ruote di scorta”. Tajani brutalizza gli avversari: con chi ce l'ha il leader (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il terzo polo è «un quarto polo» perché Italia Viva e Azione insieme «sono destinati ad arrivare quarti, e quindi sono destinati anche a una irrilevanza politica perché non saranno loro a guidare l'opposizione». L'eurodeputato e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un punto stampa al Parlamento europeo si è scagliato contro l'alleanza formata dai partiti di Matteo Renzi e Carlo Calenda. «Sono una forza di sinistra perché entrambi i fondatori di questa coalizione, che non so quanto durerà, sono stati dirigenti o eletti del Pd. Quando si è trattato di andare al ballottaggio a Roma hanno votato a favore del candidato di sinistra, quindi del Pd, fermo restando che poi hanno litigato e si sono divisi tra di loro. In Trentino corrono insieme alla sinistra», ha ricordato Tajani. «Quindi, è una piccola forza che farà la ruota di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il terzo polo è «un quarto polo» perché Italia Viva e Azione insieme «sono destinati ad arrivare quarti, e quindi sono destinati anche a una irrilevanza politica perché non saranno loro a guidare l'opposizione». L'eurodeputato e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, in un punto stampa al Parlamento europeo si è scagliato contro l'alleanza formata dai partiti di Matteo Renzi e Carlo Calenda. «Sono una forza di sinistra perché entrambi i fondatori di questa coalizione, che non so quanto durerà, sono stati dirigenti o eletti del Pd. Quando si è trattato di andare al ballottaggio a Roma hanno votato a favore del candidato di sinistra, quindi del Pd, fermo restando che poi hanno litigato e si sono divisi tra di loro. In Trentino corrono insieme alla sinistra», ha ricordato. «Quindi, è una piccola forza che farà la ruota di ...

