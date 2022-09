(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildelladalla Borsa è a un passo eil prossimo 14. I Friedkin, in conformità a quanto dichiarato nel documento di offerta, eserciteranno il diritto di ...

NumeroDiez_10 : La #Roma è ormai ad un passo dall’uscita dalla Borsa. ? Sul sito dei ???? infatti è stata resa nota la volontà della… - glooit : Roma: il delisting sarà completato il 14 settembre leggi su Gloo - ilRomanistaweb : ? Il 14 settembre la Roma uscirà dalla Borsa Per completare la procedura e adempiere agli obblighi di legge, i… - sportface2016 : #Roma, delisting sempre più vicino: sarà completato il 14 settembre - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Il delisting sarà completato il 14 settembre -

Ildelladalla Borsa è a un passo e sarà completato il prossimo 14 settembre. I Friedkin, in conformità a quanto dichiarato nel documento di offerta, eserciteranno il diritto di acquisto e,...Ildellasarà completato il 14 settembre. I Friedkin per acquistare il 3,874% rimanente spenderanno 10,96 milioni di euro (0,45 ad azione). Le azioni giallorosse saranno revocate dalla ...(ANSA) - ROMA, 07 SET - Il delisting della Roma dalla Borsa è a un passo e sarà completato il prossimo 14 settembre. I Friedkin, in conformità a quanto dichiarato nel documento di offerta, eserciteran ...Nella notte pubblicato sul sito del club un comunicato che indica le modalità di presentazione dell'Opa. Dopo oltre vent'anni il delisting è quasi completato ...