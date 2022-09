Primark cerca commessi per nuova apertura in Campania: come candidarsi, dove e quando apre (Di mercoledì 7 settembre 2022) Primark, colosso irlandese nel settore dell’abbigliamento low-cost, è pronto a ‘sbarcare’ anche in Campania. O meglio, più precisamente al Centro Commerciale Campania che si trova a Marcianise, in provincia di Caserta. quando aprirà Primark al Centro Commerciale Campania L’apertura di Primark è prevista entro Natale 2022: i lavori di adeguamento e allestimento sono stati conclusi, ora bisognerà solo inaugurare il nuovo store e farlo, molto probabilmente, prima del 25 dicembre. Nel periodo in cui lo ‘shopping’ è sfrenato, tra la corsa ai regali e ai pacchetti da mettere sotto l’albero. come lavorare da Primark E se da una parte bisognerà solo tagliare il nastro e inaugurare il negozio, dall’altra la catena è alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022), colosso irlandese nel settore dell’abbigliamento low-cost, è pronto a ‘sbarcare’ anche in. O meglio, più precisamente al Centro Commercialeche si trova a Marcianise, in provincia di Caserta.apriràal Centro CommercialeL’diè prevista entro Natale 2022: i lavori di adeguamento e allestimento sono stati conclusi, ora bisognerà solo inaugurare il nuovo store e farlo, molto probabilmente, prima del 25 dicembre. Nel periodo in cui lo ‘shopping’ è sfrenato, tra la corsa ai regali e ai pacchetti da mettere sotto l’albero.lavorare daE se da una parte bisognerà solo tagliare il nastro e inaugurare il negozio, dall’altra la catena è alla ...

