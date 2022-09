Occhio a venerdì, ecco cosa succede ai treni (Di mercoledì 7 settembre 2022) venerdì 9 settembre i treni non circoleranno per 8 ore in tutta Italia. Le braccia serrate sono da ricondurre all’ennesimo episodio di violenza contro il personale di servizio Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022)9 settembre inon circoleranno per 8 ore in tutta Italia. Le braccia serrate sono da ricondurre all’ennesimo episodio di violenza contro il personale di servizio

RegioneER : #Mobilità. #Sicurezza stradale. ‘Mind the drive, Occhio alla guida’: venerdì 9 settembre la quarta edizione dell’ev… - FashionluxuryI : Enrico Minguzzi La piena dell’occhio a cura di Saverio Verini 23 settembre – 11 dicembre 2022 Ex Convento di San Fr… - maxcollini67 : Dopo la magnifica serata di venerdì a Napoli con @RescueMed oggi, Domenica 4 Settembre, sono a SAN DONÀ DI PIAVE (V… - 1V4vendetta : @_Fartzilla @PaleEtBlonde Occhio che mi hanno siringato il lunedì pure a me dal venerdì che bestemmiavo - laviislistening : @alltoocringe ODDIO non penso, cioè credo che i giorni da tenere d’occhio sia i mercoledì, giovedì e venerdì -