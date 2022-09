Nozze in vista per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La proposta sul red carpet di Venezia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Alessandro Basciano e Sophie Codegoni presto sposi. La romantica proposta arriva sul red carpet del Festival Di Venezia lasciando senza parole media, fotografi e la futura sposa La relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non vanta radici profonde, tuttavia sembra che la loro storia d’amore – nata sotto i riflettori del Grande Fratello VIP – sia destinata ad un lieto fine che profuma di fiori d’arancio. Nonostante i due stiano insieme da meno di un anno, l’amore vince sul tempo e sulle male lingue che avrebbero visto la celebre coppia più volte in crisi. Nelle ultime ore è proprio il modello ed ex gieffino a fugare ogni dubbio chiedendo la mano di Sophie sul red carpet di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022)presto sposi. La romanticaarriva sul reddel Festival Di Venezia lasciando senza parole media, fotografi e la futura sposa La relazione tranon vanta radici profonde, tuttavia sembra che la loro storia d’amore – nata sotto i riflettori del Grande Fratello VIP – sia destinata ad un lieto fine che profuma di fiori d’arancio. Nonostante i due stiano insieme da meno di un anno, l’amore vince sul tempo e sulle male lingue che avrebbero visto la celebre coppia più volte in crisi. Nelle ultime ore è proprio il modello ed ex gieffino a fugare ogni dubbio chiedendo la mano disul reddi ...

