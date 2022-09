Napoli-Liverpool 4-1, bis di Zielinski ad inizio ripresa (VIDEO) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Napoli torna in campo dopo l’intervallo con la stessa grinta messa in campo nel primo tempo, non sazio del risultato acquisito. Bastano infatti solo 2 minuti della ripresa per infilare per la quarta volta il Liverpool Ci pensa di nuovo Zielinski Lancio in profondità per Simeone, scappato ancora bene tra i centrali. Gran palla per Zielinski, che davanti ad Alisson calcia ma trova il grande intervento dell’ex Roma, poi si fionda di nuovo sul pallone e con un tocco sotto ribadisce in fondo al sacco Purtroppo entra in partita anche il Liverpool che segna la sua prima rete con Luis Diaz. Di Lorenzo perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, che arriva a Luis Diaz: il colombiano punta la porta, si accentra e fa partire un bel destro a giro su cui Meret non può nulla. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Iltorna in campo dopo l’intervallo con la stessa grinta messa in campo nel primo tempo, non sazio del risultato acquisito. Bastano infatti solo 2 minuti dellaper infilare per la quarta volta ilCi pensa di nuovoLancio in profondità per Simeone, scappato ancora bene tra i centrali. Gran palla per, che davanti ad Alisson calcia ma trova il grande intervento dell’ex Roma, poi si fionda di nuovo sul pallone e con un tocco sotto ribadisce in fondo al sacco Purtroppo entra in partita anche ilche segna la sua prima rete con Luis Diaz. Di Lorenzo perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, che arriva a Luis Diaz: il colombiano punta la porta, si accentra e fa partire un bel destro a giro su cui Meret non può nulla. L'articolo ...

