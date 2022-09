Million Day oggi 7 settembre 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di mercoledì 7 settembre 2022)Day estrazioni dimercoledì 7. Siamo nel bel mezzo della settimana, ma anchetorna il classico e imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati dei giochi ad estrazione con il concorso delDay. Anche, mercoledì 7in diretta su Il Corriere della Città, gli appassionati potranno seguire e conoscere la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare idell’estrazione delDay di mercoledì 7è sufficiente collegarsi alle ore 20.30 disu questa pagina per conoscere i cinque...

CorriereCitta : #MillionDay oggi #7settembre 2022: ecco i numeri vincenti di stasera - italiaserait : Million Day ed Extra mercoledì 07 settembre 2022: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - zazoomblog : Estrazione Million Day di oggi 7 settembre 2022: i numeri vincenti di mercoledì - #Estrazione #Million #settembre… - EEstrazioni : #MillionDay ed #ExtraMillionDay estrazione numeri vincenti di oggi 6 settembre 2022 - zazoomblog : Estrazione Million Day di Oggi: i numeri vincenti di Martedì 06 Settembre 2022 - #Estrazione #Million #Oggi:… -

mercoledì 07 settembre 2022 . I numeri vincenti dell'estrazione di oggi per il concorso. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell'estrazione di oggi Alle ore 20.30 su ...Nel caso in cui quindi non si riesca a giocare una determinata combinazione al, basta per modificare almeno 1 numero dei 5 scelti, oppure procedere con una giocata casuale. Altra regola ...Anche oggi, mercoledì 7 settembre, appuntamento con Million Day . Alle 20,30, Lottomatica tirerà a sorte dieci numeri, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...