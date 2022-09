Lulù Selassiè si è fidanzata: la foto con Astol, ex concorrente di Amici. Cosa sappiamo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le voci che Lulù Salessiè stia vivendo una nuova storia d’amore si fanno pressanti. La gieffina sarebbe stata vista più volte in compagnia di Astol, all’anagrafe pasquale Giannetti, rapper ed ex concorrente di Amici. Lulù e Astol è amore? L’idea che tra i due ci sia del tenero è stata provocata da una foto con la mano di Lulù appoggiata sulla gamba di Astol. I fan della principessa sperano che Lulù si sia finalmente buttata alle spalle la storia con Manuel Bortuzzo. La principessa ancora legata a Bortuzzo Ma sembra proprio che non sia così. Tra Lulù e Astol ci sarebbe solo una bella Amicizia che non avrebbe secondi fini. Ma la principessina resta in silenzio e chi le è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le voci cheSalessiè stia vivendo una nuova storia d’amore si fanno pressanti. La gieffina sarebbe stata vista più volte in compagnia di, all’anagrafe pasquale Giannetti, rapper ed exdiè amore? L’idea che tra i due ci sia del tenero è stata provocata da unacon la mano diappoggiata sulla gamba di. I fan della principessa sperano chesi sia finalmente buttata alle spalle la storia con Manuel Bortuzzo. La principessa ancora legata a Bortuzzo Ma sembra proprio che non sia così. Traci sarebbe solo una bellazia che non avrebbe secondi fini. Ma la principessina resta in silenzio e chi le è ...

CorriereCitta : Lulù Selassiè si è fidanzata: la foto con Astol, ex concorrente di Amici. Cosa sappiamo - Mara29274728 : @Natasch15413807 @lulu_selassie Non vedo l'ora ?????????????? - Giusy178137351 : @__amatisempre__ @lulu_selassie Buona carriera Lulù canti molto bene come un uccellino innamorato , perché tu ci me… - BARBARABARISEL2 : @lulu_selassie @JessySelassie @Stefmisano Sorelle fantastiche! - GraziellaMirab2 : Mi piacerebbe tanto, se a qualche regista le verrebbe la felice idea ,di fare una fischion o un film,sulla storia d… -

Lulù Selassiè e Astol: flirt oppure amicizia Ecco la verità sul loro rapporto Lulù Selassiè ha un flirt con Astol La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato delle storie in compagnia del rapper che, a sua volta, ha condiviso su Instagram uno scatto molto dolce dove ... Lulù e l'ex Amici insieme Emerge la verità (e l'ombra di Bortuzzo) Lucrezia 'Lulù' Selassiè e Astol , ex allievo di Amici di Maria De Filippi, 'stanno insieme' . Il gossip ha preso piede nelle ultime ore dopo che la protagonista del Grande Fratello Vip 6 e il giovane si sono ... Roccarainola.net ha un flirt con Astol La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato delle storie in compagnia del rapper che, a sua volta, ha condiviso su Instagram uno scatto molto dolce dove ...Lucrezia 'e Astol , ex allievo di Amici di Maria De Filippi, 'stanno insieme' . Il gossip ha preso piede nelle ultime ore dopo che la protagonista del Grande Fratello Vip 6 e il giovane si sono ... soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un’irregolarità gravissima [VIDEO]