Liz Truss e la minaccia nucleare

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sui media in tanti (a partire dai politici) stanno commentando (perlopiù indignati) quella che dovrebbe essere la dichiarazione del nuovo Primo ministro britannico sull’uso della armi nucleari. Stanno circolando titoli che passano da: Liz(ministro Uk) “Pronti a usare armi nucleari”/ “È un dovere del premier…” Al dubitativo: Con Lizsi rischia una guerra? Cosa ha detto sulla Russia Per arrivare al sensazionalistico: Liz, la guerrafondaia fautrice dell’uso dell’atomica, quella che non conosce la geografia, è il nuovo premier britannico Oggi cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su cos’abbia realmente detto Liz, anche perché oltre a questi titoli italiani ne esistono anche che riportano le dichiarazioni dei russi in merito. Così ad esempio riportava la TASS – agenzia ...