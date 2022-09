LIVE Inter-Bayern Monaco 0-1, Champions League in DIRETTA: Sané porta in vantaggio i bavaresi (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-LIVERPOOL 30? Lautaro non riesce a servire Dzeko! Poteva essere un’ottima possibilità. 28? Mané non riesce a trovare nessun compagno con la sponda in mezzo all’area. 27? vantaggio strameritato perché il Bayern sta giocando meglio ed era da qualche minuto che stava schiacciando l’Inter nella propria metà campo. 26? Lancio super di Kimmich ad innescare Sané: aggancio perfetto, salta Onana e mette il pallone in rete. 25? SANEEEEE!!! IL Bayern Monaco E’ IN vantaggio!!! Gol bellissimo dei bavaresi che stanno giocando un calcio spettacolare. 23? Fa grandissima difficoltà l’Inter a ripartire, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NAPOLI-RPOOL 30? Lautaro non riesce a servire Dzeko! Poteva essere un’ottima possibilità. 28? Mané non riesce a trovare nessun compagno con la sponda in mezzo all’area. 27?strameritato perché ilsta giocando meglio ed era da qualche minuto che stava schiacciando l’nella propria metà campo. 26? Lancio super di Kimmich ad innescare: aggancio perfetto, salta Onana e mette il pallone in rete. 25? SANEEEEE!!! ILE’ IN!!! Gol bellissimo deiche stanno giocando un calcio spettacolare. 23? Fa grandissima difficoltà l’a ripartire, ...

