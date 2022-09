James Webb ha scoperto una nana bruna con con nubi di polvere nell' atmosfera

Link4Universe : Migliaia di stelle mai viste prima, viste dal James Webb Space Telescope, nella Nebulosa della Tarantola, a 161.000… - 96Cecchan : RT @Link4Universe: Migliaia di stelle mai viste prima, viste dal James Webb Space Telescope, nella Nebulosa della Tarantola, a 161.000 anni… - ParliamoDiNews : Nuova spettacolare immagine dal telescopio spaziale James Webb: è la Nebulosa Tarantola #06Settembre #News #carlo… - cohibadelaserna : RT @Open_gol: Per la prima volta è stato possibile osservare cosa accade all'interno delle nubi di polvere e gas nelle quali si formano le… - Open_gol : Per la prima volta è stato possibile osservare cosa accade all'interno delle nubi di polvere e gas nelle quali si f… -

Decine di migliaia di giovani stelle mai viste finora sono state immortalate dal nuovo telescopio spazialenella culla stellare della Nebulosa Tarantola , a 161.000 anni luce di distanza nella Grande Nube di Magellano. Si tratta della pi grande regione di formazione stellare conosciuta nel ...... 'PhEST Pop - Up Open Call - FUTURO' sospesa tra i palazzi in via Garibaldi, via Comes e Piazzetta Santa Maria, e una mostra con foto del telescopio spaziale(ESA) sui new jersey del Molo ...Il telescopio spaziale James Webb continua a stupire appassionati e scienziati. In queste ore è stata svelata una nuova immagine della Nebulosa Tarantola come mai era stata vista prima. E c'è anche un ...Una foto dello spazio condivisa tantissime volte nel corso degli ultimi mesi viene utilizzata per nascondere un malware.