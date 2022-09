Insegnante cattolico si rifiuta di dare del “lei” a uno studente trans | scatta l’arresto in Irlanda

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “Sono, la mia religione mi impedisce di riconoscere ungender“. Ma per l’ta prima la sospensione poi. Accade in una scuola cattolica irlandese nella quale il professor Enoch Burke (nella foto) è stato arrestato per essersi presentato nell’istituto dopo la sospensione, decisa dal Tribunale perché siva diil “lei” impersonale al suo, avendo dato il “tu” a tutti, sempre, endosi di riservare un trattamento speciale aldopo la richiesta presentata alla scuola dall’allievo e dai suoi genitori e un accordo firmato dall’istituto mesi prima. La battaglia dell’contro l’uso dell’impersonale per i ...