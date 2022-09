Infortunio Pogba, il chirurgo che l’ha operato tuona: “Ha aggravato la situazione!” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le parole del chirurgo che ha operato negli scorsi giorni Paul Pogba non fanno che alimentare i dubbi riguardo le scelte in casa Juve a seguito del suo Infortunio. Il professor Roberto Rossi, specialista in ortopedia e traumatologia e consulente della Juventus, ha infatti rilasciato delle importanti dichiarazioni al quotidiano Tuttosport riguardo il suo paziente e l’esito dell’intervento chirurgico, confermando di fatto le impressioni iniziali sul fallimento della terapia conservativa adottata: “La lesione del menisco esterno era complessa perché il tessuto era frammentato, la lesione meniscale era peggiorata e quando il giocatore ha provato a forzare correndo in campo ha avuto un blocco articolare del ginocchio. La terapia conservativa non ha funzionato, anzi, la lesione si è aggravata. Quando siamo intervenuti, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le parole delche hanegli scorsi giorni Paulnon fanno che alimentare i dubbi riguardo le scelte in casa Juve a seguito del suo. Il professor Roberto Rossi, specialista in ortopedia e traumatologia e consulente della Juventus, ha infatti rilasciato delle importanti dichiarazioni al quotidiano Tuttosport riguardo il suo paziente e l’esito dell’intervento chirurgico, confermando di fatto le impressioni iniziali sul fallimento della terapia conservativa adottata: “La lesione del menisco esterno era complessa perché il tessuto era frammentato, la lesione meniscale era peggiorata e quando il giocatore ha provato a forzare correndo in campo ha avuto un blocco articolare del ginocchio. La terapia conservativa non ha funzionato, anzi, la lesione si è aggravata. Quando siamo intervenuti, ...

