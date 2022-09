Incendio nel vecchio ospedale di Garbagnate, intervento dei Vigili del fuoco | FOTO (Di mercoledì 7 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un Incendio si è sviluppato oggi, mercoledì 7 settembre, nell’area del vecchio ospedale di Garbagnate Milanese. L’Incendio ha interessato rifiuti accatastati e sterpaglie. Probabile l’atto doloso, forse ad opera di vandali. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, che avevano già intaccato diversi alberi del parco, che ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Incendio nel vecchio ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 7 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unsi è sviluppato oggi, mercoledì 7 settembre, nell’area deldiMilanese. L’ha interessato rifiuti accatastati e sterpaglie. Probabile l’atto doloso, forse ad opera di vandali. Sul posto sono intervenuti idelche hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, che avevano già intaccato diversi alberi del parco, che ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolonel...

Agenzia_Ansa : Un drone vola sopra il maxi incendio nel Milanese, ecco le immagini. Lunghe file sulla tangenziale a causa dei curi… - Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica nel Milanese. Sei feriti, uno è grave. Al lavoro 14 squadre di vigili de… - Agenzia_Ansa : Chiusa l'inchiesta a carico di 18 persone per disastro colposo sul maxi incendio della Torre dei Moro, il grattacie… - St4lin87 : @J23Zacky @disinformatico A me è successo di viaggiare in un auto ed avere un principio d'incendio nel cofano (un c… - BegalliSabrina : RT @LBasemi: ?????San Donato Milanese, incendio ?? nel polo petrolchimico ??. ???? ??'Ha stato Putin' è stato scritto?? -