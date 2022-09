GF Vip 7, “Scesa a compromessi”: l’attacco alla vippona prima dell’ingresso è plateale (Di mercoledì 7 settembre 2022) A pochi giorni dall’inizio del GF Vip 7 spunta il nome di una nuova concorrente – bomba, ma c’è chi rivela che è dovuta “scendere a compromessi”. Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del GF Vip. Il reality più atteso (e più lungo) dell’anno partirà, come da conferme, il prossimo 19 settembre e fino L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 settembre 2022) A pochi giorni dall’inizio del GF Vip 7 spunta il nome di una nuova concorrente – bomba, ma c’è chi rivela che è dovuta “scendere a”. Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del GF Vip. Il reality più atteso (e più lungo) dell’anno partirà, come da conferme, il prossimo 19 settembre e fino L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

darlinjustpwk : RT @tpwfksab: no raga aiutatemi, ho trovato una ragazza a firenze che è scesa con me dal bus e ci siamo fatte i complimenti per il merch di… - illjcitaffairs : RT @tpwfksab: no raga aiutatemi, ho trovato una ragazza a firenze che è scesa con me dal bus e ci siamo fatte i complimenti per il merch di… - _enebish : RT @tpwfksab: no raga aiutatemi, ho trovato una ragazza a firenze che è scesa con me dal bus e ci siamo fatte i complimenti per il merch di… - eversincherry_ : RT @tpwfksab: no raga aiutatemi, ho trovato una ragazza a firenze che è scesa con me dal bus e ci siamo fatte i complimenti per il merch di… - Giulslovesharry : RT @tpwfksab: no raga aiutatemi, ho trovato una ragazza a firenze che è scesa con me dal bus e ci siamo fatte i complimenti per il merch di… -