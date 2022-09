Elodie-Iannone | impazza il gossip Belen reagisce così | da non credere!

(Di mercoledì 7 settembre 2022)e Andreahanno fattore il, come ha reagito l’ex del motociclista? È da non credere Una triade niente male quella composta dalla cantante, il motociclista e la showgirl argentina. Due dei tre si stanno frequentando e di mezzo c’è un’ex particolarmente “pesante”. Come avrà reagito? AiRodriguez passa sempre L'articolo proviene da Inews24.it.

