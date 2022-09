Champions, Inter-Bayern Monaco 0-2: ko nerazzurro (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Inter viene sconfitta per 2-0 in casa dal Bayern Monaco nella gara valida per la prima giornata del Gruppo C di Champions League. Nell’altra sfida del girone, il Barcellona travolge il Plzen per 5-1. LA PARTITA – Per la sfida di San Siro il tecnico tedesco Nagelsmann cambia formazione rispetto all’1-1 di Berlino contro l’Union nell’ultimo turno di Bundesliga. Neuer confermato tra i pali, davanti a lui con De Ligt c’è Hernandez. A centrocampo Kimmich e Sabitzer, mentre davanti non ci sarà Musiala, al suo posto viene avanzato Mané con Muller trequartista centrale. Le ali sono invece sempre Coman e Sané. Nell’Inter, Inzaghi cambia tutto rispetto all’undici iniziale del derby. Le novità più grosse sono il debutto di Onana in porta, con D’Ambrosio che prende posto in difesa con Skriniar ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – L’viene sconfitta per 2-0 in casa dalnella gara valida per la prima giornata del Gruppo C diLeague. Nell’altra sfida del girone, il Barcellona travolge il Plzen per 5-1. LA PARTITA – Per la sfida di San Siro il tecnico tedesco Nagelsmann cambia formazione rispetto all’1-1 di Berlino contro l’Union nell’ultimo turno di Bundesliga. Neuer confermato tra i pali, davanti a lui con De Ligt c’è Hernandez. A centrocampo Kimmich e Sabitzer, mentre davanti non ci sarà Musiala, al suo posto viene avanzato Mané con Muller trequartista centrale. Le ali sono invece sempre Coman e Sané. Nell’, Inzaghi cambia tutto rispetto all’undici iniziale del derby. Le novità più grosse sono il debutto di Onana in porta, con D’Ambrosio che prende posto in difesa con Skriniar ...

Inter : Di chi è il gol? Si tratta della sua prima rete in Serie A ? La prima marcatura nerazzurra è arrivata nell'esordio… - SkySport : INTER-BAYERN MONACO 0-2 Risultato finale ? ? #Sané (25’) ? #DAmbrosio aut. (66’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 1^ giornata… - DiMarzio : #UCL | @FCBayern, la probabile formazione per la sfida contro l’@Inter di @ChampionsLeague - vin_cor : La scorsa stagione (non 10 anni fa) 2º in campionato, buona Champions, Coppa Italia, Supercoppa Italiana. Ora, dopo… - fettonejr : @ImSajjadLattef In che senso voi? La sconfitta dell'Inter con il Bayern che è una delle 3 squadre più forti della… -