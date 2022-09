Bologna, Ranieri o Thiago Motta i prescelti per sostituire Mihaijlovic (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo aver ufficializzato l’esonero di Sinisa Mihaijlovic, il Bologna è alla ricerca del suo sostituto. Tra i maggiori papabili ci sono Claudio Ranieri e Thiago Motta. Due ottimi tecnici dunque, che complica non poco la scelta della guida tecinica rossoblu. Tra i prescelti ci sarebbe anche Roberto De Zerbi, ma secondo indiscrezioni l’ex Sassuolo avrebbe rifiutato per rispetto di Mihaijlovic. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo aver ufficializzato l’esonero di Sinisa, ilè alla ricerca del suo sostituto. Tra i maggiori papabili ci sono Claudio. Due ottimi tecnici dunque, che complica non poco la scelta della guida tecinica rossoblu. Tra ici sarebbe anche Roberto De Zerbi, ma secondo indiscrezioni l’ex Sassuolo avrebbe rifiutato per rispetto di. SportFace.

