Ambiente | gli attivisti occupano la sede di Fratelli d’Italia a Roma e chiedono un incontro con Meloni – Video

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Laura, Michele e Daniele. Sono i militanti del movimento ambientalista chiamato Ultima Generazione che questa mattina hanno occupato lanazionale di FdI a. Il gruppo, diventato noto per le numerose azioni promosse negli scorsi mesi, dall’occupazione del GRA diagli striscioni affissi sui monumenti italiani, ha deciso di cercare di interagire con i leader politici italiani dopo che a Milano, Francesco, un giovane attivista di 16 anni, ha cominciato lo sciopero della fame proprio per chiedere l’attenzione dei politici impegnati nella campagna elettorale. “Oggi occupiamo ladi FdI ain sostegno di Francesco che da quattro giorni è in sciopero della fame per dire no ai combustibili fossili e si alle rinnovabili – spiega Laura – Se non ci muoviamo gli scaffali dei supermercati fra ...