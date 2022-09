AEW: CM Punk, Kenny Omega e gli Young Bucks verso la sospensione, salteranno Dynamite (Di mercoledì 7 settembre 2022) La AEW sta affrontando un periodo davvero turbolento. Se da una parte ci sarebbe da essere allegri per gli ottimi numeri fatti registrare dal PPV All Out, che ha superato per la prima volta nella storia AEW il milione di incassi, allo stesso tempo quello che è successo dopo l’evento ha scosso nel profondo lo spogliatoio, lasciando un segno forse indelebile nella storia della compagnia. Secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter da Dave Meltzer, noto autore del Wrestling Observer e delle famose valutazioni in stelle dei match, la compagnia non dovrebbe far apparire nessuno dei coinvolti nella rissa del backstage nell’episodio di questo mercoledì di Dynamite. Una scelta forte, che secondo Meltzer sarà molto probabilmente accompagnata dalla sospensione dei wrestler. Una scelta di buon senso che però darebbe qualche grattacapo creativo a ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 7 settembre 2022) La AEW sta affrontando un periodo davvero turbolento. Se da una parte ci sarebbe da essere allegri per gli ottimi numeri fatti registrare dal PPV All Out, che ha superato per la prima volta nella storia AEW il milione di incassi, allo stesso tempo quello che è successo dopo l’evento ha scosso nel profondo lo spogliatoio, lasciando un segno forse indelebile nella storia della compagnia. Secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter da Dave Meltzer, noto autore del Wrestling Observer e delle famose valutazioni in stelle dei match, la compagnia non dovrebbe far apparire nessuno dei coinvolti nella rissa del backstage nell’episodio di questo mercoledì di. Una scelta forte, che secondo Meltzer sarà molto probabilmente accompagnata dalladei wrestler. Una scelta di buon senso che però darebbe qualche grattacapo creativo a ...

