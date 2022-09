Uniti dal potere divisi su tutto. Tasse, welfare, bollette… (Di martedì 6 settembre 2022) Che il centrosinistra non abbia assolutamente dato un bello spettacolo è cosa nota: prima una larga coalizione che inglobava anche Carlo Calenda, poi l’esclusione; l’alleanza con Giuseppe Conte poi rinnegata; il balletto della Sinistra col nì, poi no, dunque sì a Enrico Letta. Ma a destra non va certamente meglio. Se dovesse vincere il centrodestra, difficilmente potrebbe durare a lungo un suo governo I diverbi al momento restano sotto traccia o perlomeno questo è l’intento dei tre leader. Ma, stando alle dichiarazioni e alle partecipazioni pubbliche, si colgono profonde differenze tra la linea di Giorgia Meloni, quelle di Matteo Salvini e infine quella di Silvio Berlusconi. Il risultato? Se dovesse vincere il centrodestra, difficilmente potrebbe durare a lungo un suo governo. Tasse Prendiamo, tra i tanti, il tema della flat tax, una delle proposte storiche del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Che il centrosinistra non abbia assolutamente dato un bello spettacolo è cosa nota: prima una larga coalizione che inglobava anche Carlo Calenda, poi l’esclusione; l’alleanza con Giuseppe Conte poi rinnegata; il balletto della Sinistra col nì, poi no, dunque sì a Enrico Letta. Ma a destra non va certamente meglio. Se dovesse vincere il centrodestra, difficilmente potrebbe durare a lungo un suo governo I diverbi al momento restano sotto traccia o perlomeno questo è l’intento dei tre leader. Ma, stando alle dichiarazioni e alle partecipazioni pubbliche, si colgono profonde differenze tra la linea di Giorgia Meloni, quelle di Matteo Salvini e infine quella di Silvio Berlusconi. Il risultato? Se dovesse vincere il centrodestra, difficilmente potrebbe durare a lungo un suo governo.Prendiamo, tra i tanti, il tema della flat tax, una delle proposte storiche del ...

