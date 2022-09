Tutte le donne Presidente, ecco i paesi del G20 tra cui l'Italia che non hanno mai visto una donna al potere (Di martedì 6 settembre 2022) Liz Truss è la nuova premier del Regno Unito, la terza donna a ricoprire questa carica dopo Theresa May nel 2016 e ancora prima Margaret Thatcher nel 1979. Escludendo l'attuale Presidente dell'India Droupadi Murmu, che ha un ruolo più cerimoniale che di potere, solo un altro paese del G20 ha in carica una donna prima ministra: la Francia con Elisabeth Borne. Per tutti gli altri bisogna guardare al passato, ed è qui che si capisce che rompere il cosiddetto tetto di cristallo non significa sdoganare la presenza delle donne in posizioni apicali di potere. Su venti paesi infatti - escludendo l'Unione Europea - sono solo sei i quelli che hanno visto per due volte una donna al potere come ... Leggi su lastampa (Di martedì 6 settembre 2022) Liz Truss è la nuova premier del Regno Unito, la terzaa ricoprire questa carica dopo Theresa May nel 2016 e ancora prima Margaret Thatcher nel 1979. Escludendo l'attualedell'India Droupadi Murmu, che ha un ruolo più cerimoniale che di, solo un altro paese del G20 ha in carica unaprima ministra: la Francia con Elisabeth Borne. Per tutti gli altri bisogna guardare al passato, ed è qui che si capisce che rompere il cosiddetto tetto di cristallo non significa sdoganare la presenza dellein posizioni apicali di. Su ventiinfatti - escludendo l'Unione Europea - sono solo sei i quelli cheper due volte unaalcome ...

sbonaccini : Tanti a Bologna alla fiaccolata per chiedere giustizia per Alessandra Matteuzzi e tutte le donne vittime di femmini… - safetynet91 : per tutte quelle persone che non credono nel closeting,andatevi a leggere un esempio concreto,perché tutto ciò ESIS… - Oracolo_79 : grandissima la MELONI a porta a porta le donne tutte dovrebbero essere orgogliose se dovesse arrivare a fare la pre… - CalmaeCose : @AboutFancy @niett_ina @moku791 @Fla96451414 @LaFrancisella Sei andata da Braci come centinaia di altre donne, si p… - JackTerron : e nell'avere questa pretesa assurda neanche si degnano di produrre una dialettica alta, no, producono pensierini. r… -