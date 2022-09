(Di martedì 6 settembre 2022) È morta in provincia diundi routineF43 da tempo monitorata a causa dei suoi frequenti contatti con l’uomo. L’esemplare, una femmina, portava un radiocollare dal luglio 2021 che consentiva alle autorità di tenere traccia dei suoi movimenti tra la Val di Concei e l’adiacente Val di Ledro. Il dispositivo, però andava cambiato. Nella notte tra lunedì e martedì è entrata nella trappola a tubo com’era previsto, ma una volta sedata ha assunto una posizione che le èfatale. Così hanno determinato gli operatori veterinari. A nulla sono serviti i tentavi di rianimazione degli operatori. «La necessità di monitorare in modo intensivo soggetti problematici» – informa la Provincia di– «può comportare incidenti come quello occorso, dati i rischi ...

infoitinterno : Trento, muore durante un controllo l’orsa F43 che tante volte era stata avvistata nei centri abitati - mar_zago : Un altro orso ucciso a #Trento. È la seconda volta che un orso muore per l'incapacità degli addetti ad effettuare l… - LaCentralinista : Trento, orsa muore durante la sostituzione del radiocollare - bizcommunityit : Trento, durante la cattura muore l'orsa F43: 'Operazione delicata, può accadere' - lacittanews : È morta in provincia di Trento durante un controllo di routine l’orsa F43 da tempo monitorata a causa dei suoi freq… -

Secondo gli esperti della Provincia Autonoma di, dai primi accertamenti dell'equipe veterinaria è emerso che l'animale è deceduto a seguito della posizione assunta nella trappola tubo nel ......soggetti problematici e di cercare di modificarne il comportamento - informa la Provincia di... l'orsa F43nella trappola a tubo durante la cattura proviene da ...E' accaduto in Val di Concei nella zona di Ledro durante un intervento di routine per la sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 2021 ...Un'orsa, denominata F43, è morta la notte scorsa in val di Concei, una laterale della val di Ledro, durante un intervento di routine per la sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 2021. D ...