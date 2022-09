Tredicenne morto, sindacato Cc: “Pene dure per carabinieri autore del post” (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Bene il provvedimento disciplinare per chi si è espresso in questi termini nei confronti dei genitori di un povero ragazzo vittima di bullismo che oggi non c’è più”. Così Antonio Serpi, segretario generale del Sim carabinieri, commenta la decisione dell’Arma dei carabinieri che ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Antonino Briguglio, l’istruttore della Scuola Ufficiali carabinieri che, sul caso del 13enne morto a Gragnano aveva commentato “se allevi conigli non avrai leoni”. “Questa frase – spiega Serpi – è un atto di bullismo gravissimo, che non può stare in bocca di chi indossa la divisa dell’Arma. Se sei un servitore dello Stato e se servi la giustizia non puoi giudicare e condannare. Esprimiamo come sindacato dei carabinieri la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Bene il provvedimento disciplinare per chi si è espresso in questi termini nei confronti dei genitori di un povero ragazzo vittima di bullismo che oggi non c’è più”. Così Antonio Serpi, segretario generale del Sim, commenta la decisione dell’Arma deiche ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Antonino Briguglio, l’istruttore della Scuola Ufficialiche, sul caso del 13ennea Gragnano aveva commentato “se allevi conigli non avrai leoni”. “Questa frase – spiega Serpi – è un atto di bullismo gravissimo, che non può stare in bocca di chi indossa la divisa dell’Arma. Se sei un servitore dello Stato e se servi la giustizia non puoi giudicare e condannare. Esprimiamo comedeila ...

juornoit : #juorno #tredicenne suicida a #Gragnano, le indagini sulla istigazione al #suicidio - paolochiariello : #juorno #tredicenne suicida a #Gragnano, le indagini sulla istigazione al #suicidio - serenel14278447 : Anche 2 ragazze tra gli indagati per la morte del tredicenne - MgraziaT : RT @luciano55321084: IL CASO A GRAGNANO «Se allevi conigli non avrai leoni», il post di un ufficiale dei carabinieri sul 13enne morto suici… - franbu67 : RT @luciano55321084: IL CASO A GRAGNANO «Se allevi conigli non avrai leoni», il post di un ufficiale dei carabinieri sul 13enne morto suici… -