Torino | Vlasic | «Amo segnare | ma ancor di più amo vincere»

(Di martedì 6 settembre 2022) Il trequartista delha parlato dopo la vittoria contro il Lecce arrivata grazie a un suo gol Nikola, centrocampista offensivo del, ai microfoni diChannel ha commentato la vittoria contro il Lecce arrivata grazie a un suo gol. GOL – «Amo, madi piùe ringrazio tutti i miei compagni perché questo è un lavoro di squadra. Non conta se ho segnato io, ma conta che la squadra abbia vinto la partita». TIFOSI – «Non mi aspettavo tutta questa gente allo stadio dato che è lunedì, ma per noi è perfetto e sono felice di aver regalato loro una vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : TORINO-LECCE 1-0 Risultato finale ? ? #Vlasic (40') ? SERIE A - 5^ giornata ?? - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Torino-Lecce pagelle a confronto, Vlasic: è l'uomo che accende i sogni del Torino, ritmo da bomber - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Vlasic si erge a leader, il Torino cancella Bergamo: il successo col Lecce vale l'alta classifica - gazzettaGranata : Corriere Torino: “Vlasic e il Toro, salto in alto” #TorinoFC #FVCG #SFT - corrmezzogiorno : #Bari Lecce, disco rosso all’Olimpico. Al Torino basta un gol di Vlasic -

Marlon) Salernitana - Empoli 2 - 2 (31′ Satriano, 38′ Mazzocchi, 61′ Dia, 81′ Lammers)- Lecce 1 - 0 (40′) La classifica della Serie A dopo la 5a giornata ...Un passo indietro rispetto a Napoli, ma in questo caso bisogna anche dar merito ad ungrintoso, messo bene in campo e con i due trequartistie Radonjc hanno creato occasioni da gol ...Il Torino batte di misura il Lecce, decide la rete di Vlasic. Il croato è il migliore dei granata, per La Gazzetta dello Sport merita 7,5 in pagella: "È l'uomo ..."Vlasic e il Toro, salto in alto" con questo titolo Corriere Torino celebra il successo dei granata di ieri sera contro il Lecce allo stadio Olimpico Grande Torino. "Capitan ...