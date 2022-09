Spalletti operato nella notte a Milano: il motivo (Di martedì 6 settembre 2022) nella giornata di domani, mercoledì 7 settembre, il Napoli farà il suo esordio nell’edizione 2022/2023 della UEFA Champions League. Appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona, ore 20:45, contro gli inglesi del Liverpool. In queste ore di trepidante attesa, però, il mister Luciano Spalletti è stato vittima di una disavventura. Il tecnico di Certaldo, infatti, non ha seguito l’allenamento di rifinitura degli azzurri di questa mattina per un motivo ben preciso. Spalletti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) ULTIM’ORA – Spalletti operato alla clavicola nella notte L’allenatore del Napoli è stato operato nella notte a Milano per una frattura alla clavicola dopo una ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022)giornata di domani, mercoledì 7 settembre, il Napoli farà il suo esordio nell’edizione 2022/2023 della UEFA Champions League. Appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona, ore 20:45, contro gli inglesi del Liverpool. In queste ore di trepidante attesa, però, il mister Lucianoè stato vittima di una disavventura. Il tecnico di Certaldo, infatti, non ha seguito l’allenamento di rifinitura degli azzurri di questa mattina per unben preciso.(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) ULTIM’ORA –alla clavicolaL’allenatore del Napoli è statoper una frattura alla clavicola dopo una ...

