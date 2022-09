Sospensione del gas russo all’Europa, la denuncia di Kiev: “Ecco il video di Gazprom in cui annuncia un ‘grande inverno'” (Di martedì 6 settembre 2022) Un video cinematografico, con tanto di colonna sonora alla Game of Thrones, che minaccia un “grande inverno” per l’Europa. Sarebbe il contenuto di una clip pubblicata da Gazprom, l’azienda russa, dal titolo “L’inverno sarà grande” che mostra, quasi a mo’ di minaccia, cosa accadrà in Europa dopo l’annuncio dell’interruzione delle forniture di gas. A denunciare il video è stato Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Affari interni dell’Ucraina, sui suoi canali social. “La russa Gazprom ha pubblicato un video “L’inverno sarà grande” in cui l’azienda interrompe il flusso di gas e inizia l’era glaciale in Europa. Pensano davvero di poter uccidere migliaia di ucraini, conquistare territori di un altro paese e che l’Europa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Uncinematografico, con tanto di colonna sonora alla Game of Thrones, che minaccia un “grande” per l’Europa. Sarebbe il contenuto di una clip pubblicata da, l’azienda russa, dal titolo “L’sarà grande” che mostra, quasi a mo’ di minaccia, cosa accadrà in Europa dopo l’annuncio dell’interruzione delle forniture di gas. Are ilè stato Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Affari interni dell’Ucraina, sui suoi canali social. “La russaha pubblicato un“L’sarà grande” in cui l’azienda interrompe il flusso di gas e inizia l’era glaciale in Europa. Pensano davvero di poter uccidere migliaia di ucraini, conquistare territori di un altro paese e che l’Europa ...

