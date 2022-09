Serie A: i bomber inattesi dell’anno scorso si ripeteranno? (Di martedì 6 settembre 2022) È un fatto risaputo a tutti i fanta-allenatori della Serie A: non sempre accaparrarsi i vari Lukaku o Immobile a prezzi stratosferici è sinonimo di vincere. Anzi: spesso è decisivo cercare dei bomber inattesi, che con la loro grande vena realizzativa (e i loro prezzi modici) possono dare non poche soddisfazioni a fine anno. Basta gettare uno sguardo alla classifica marcatori dello scorso anno per rendersi conto dei numerosi gol messi a referto dagli attaccanti delle provinciali. Senza ulteriori indugi passiamo dunque in rassegna i giocatori più inaspettatamente prolifici dell’ultima Serie A: di ognuno cercheremo di prevedere il rendimento – in termini di reti segnate – per la stagione in corso. I bomber inattesi della Serie A 2021/22: la top ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 6 settembre 2022) È un fatto risaputo a tutti i fanta-allenatori dellaA: non sempre accaparrarsi i vari Lukaku o Immobile a prezzi stratosferici è sinonimo di vincere. Anzi: spesso è decisivo cercare dei, che con la loro grande vena realizzativa (e i loro prezzi modici) possono dare non poche soddisfazioni a fine anno. Basta gettare uno sguardo alla classifica marcatori delloanno per rendersi conto dei numerosi gol messi a referto dagli attaccanti delle provinciali. Senza ulteriori indugi passiamo dunque in rassegna i giocatori più inaspettatamente prolifici dell’ultimaA: di ognuno cercheremo di prevedere il rendimento – in termini di reti segnate – per la stagione in corso. IdellaA 2021/22: la top ...

sportli26181512 : Immobile e il caso evasione: “Ho già pagato da tempo”: Il bomber della Lazio si difende sui social dopo la notizia… - sportli26181512 : Lazio, la missione di Immobile: diventare re del gol in Europa: Il bomber pronto a superare Simone Inzaghi come mig… - serieB123 : SerieB Segna a raffica, Mancini ci pensa: ecco il nuovo bomber azzurro - 11contro11 : #SerieA: i bomber inattesi dell'anno scorso si ripeteranno? #Atalanta #Bologna #Fiorentina #Monza #Napoli #Roma… - sportvco : New post (Serie D, la classifica dei bomber: ben sei doppiette nei primi 90’) has been published on SPORT VCO -… -