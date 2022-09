Sergio Endrigo, chi era la moglie Maria Giulia Bartolacci: “Scriveva le canzoni con me” (Di martedì 6 settembre 2022) Sergio Endrigo è nato a Pola in Istria nel 1933. La sua è stata un’infanzia abbastanza travagliata, costretto a scappare dall’Istria per alcune vicende venute alla ribalta in seguito alla seconda guerra mondiale. Con la mamma furono profughi a Brindisi e poi anche a Venezia. Fu costretto a lasciare anche gli studi per poter aiutare la sua mamma economicamente. Figlio d’arte, il padre era Romeo, cantante lirico di talento. Sergio Endrigo è stato sposato con la moglie Maria Giulia Bartolacci una donna che ha conosciuto nel 1962 grazie a Riccardo del Turco che sposò Donatella ovvero la sorella di Maria Giulia. Sergio Endrigo, chi era la moglie Maria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 settembre 2022)è nato a Pola in Istria nel 1933. La sua è stata un’infanzia abbastanza travagliata, costretto a scappare dall’Istria per alcune vicende venute alla ribalta in seguito alla seconda guerra mondiale. Con la mamma furono profughi a Brindisi e poi anche a Venezia. Fu costretto a lasciare anche gli studi per poter aiutare la sua mamma economicamente. Figlio d’arte, il padre era Romeo, cantante lirico di talento.è stato sposato con launa donna che ha conosciuto nel 1962 grazie a Riccardo del Turco che sposò Donatella ovvero la sorella di, chi era la...

MgraziaT : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 2005 m Sergio Endrigo, cantautore Di origini istriane arriverà in Italia come profugo della II guerr… - palcolea_ : RT @SanremoAncheNoi: . @_Techetechete: 'Due giganti della musica italiana stasera, #6settembre, a #Techetechete: Gino Paoli e Sergio Endrig… - vitozullo1 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 2005 m Sergio Endrigo, cantautore Di origini istriane arriverà in Italia come profugo della II guerr… - marinapiva67 : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 2005 m Sergio Endrigo, cantautore Di origini istriane arriverà in Italia come profugo della II guerr… - mari4a_lamb : RT @SanremoAncheNoi: . @_Techetechete: 'Due giganti della musica italiana stasera, #6settembre, a #Techetechete: Gino Paoli e Sergio Endrig… -

Terni, grande successo per le serate del Tributo Endrigo. Momento clou, il concerto di Arisa Stremati dalla fatica, ma felici per l'esito estremamente positivo, è quanto affermano gli organizzatori di Terni Città Futura del Tributo a Sergio Endrigo. 'Dopo dieci anni - aggiungono - tante ... Arisa, confermata la data del 4 settembre a Terni Comunque gli organizzatori del Tributo a Sergio Endrigo hanno ricevuto ampie rassicurazioni sulla data di Terni del 4 settembre. 'E' assolutamente confermata - annuncia Michele Rossi - l'unica ... Sergio Endrigo: com’è morto, malattia e moglie/ “Stroncato da microcitoma polmonare…” Com'è morto Sergio Endrigo, malattia Stroncato da microcitoma polmonare. L'amore per la moglie Maria Giulia Bartolocci, la sua "Lula" ... Terni, Arisa scalda ugole e cuori: il decimo tributo a Sergio Endrigo è un inno all’amore di M.R.«Ero romantica», «Sono Psyco», «Erotica», «Mi fai venire» e via a una serie di allusioni sessuali da far tremare le finestre del vicono duomo. È così che nella sua versione più rock Arisa si pr ... Stremati dalla fatica, ma felici per l'esito estremamente positivo, è quanto affermano gli organizzatori di Terni Città Futura del Tributo a. 'Dopo dieci anni - aggiungono - tante ...Comunque gli organizzatori del Tributo ahanno ricevuto ampie rassicurazioni sulla data di Terni del 4 settembre. 'E' assolutamente confermata - annuncia Michele Rossi - l'unica ...Com'è morto Sergio Endrigo, malattia Stroncato da microcitoma polmonare. L'amore per la moglie Maria Giulia Bartolocci, la sua "Lula" ...di M.R.«Ero romantica», «Sono Psyco», «Erotica», «Mi fai venire» e via a una serie di allusioni sessuali da far tremare le finestre del vicono duomo. È così che nella sua versione più rock Arisa si pr ...