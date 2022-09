Salvini | ' Subito 30 mld per famiglie e imprese'

Mov5Stelle : Il nucleare di quarta generazione, invocato da Salvini e Calenda, non esiste. La realtà è che occorre intervenire… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: 'SUBITO ARMISTIZIO O SARÀ STRAGE DI AZIENDE' #25settembreVotoLega - matteosalvinimi : #Salvini: Energia. Qualche mio collega non ha capito che ci sono famiglie, imprese, negozi, fabbriche che salterann… - CristinaLivetti : @Airone_Azzurro @universo_astro @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ah, se propone Salvini lui accetta subito! - TheItalianTimes : ?? COSE DA CAMPAGNA ELETTORALE #Salvini: “In disaccordo con #Meloni, subito 30 miliardi a debito”. Sul deficit il l… -

- 'Letta vive su Marte' replica il leader della Lega che torna a marcare la distanza da Giorgia Meloni sugli equilibri di ...... Bruxelles deve proteggere i suoi cittadini come ha fatto durante il Covid:uno scudo europeo per bloccare gli aumenti di luce e gas'. Con queste parole il segretario della Lega Matteo...ROMA (ITALPRESS) – “Il governo che è in carica almeno 30 miliardi deve metterli subito sul tavolo per limitare gli aumenti delle bollette di luce e gas”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ...Fa rumore la profezia distopica della portavoce di Lavrov su un Italia "spinta al suicidio economico dagli Usa". Ma non è la sola a ingerire in ...