(Di martedì 6 settembre 2022) Avrebbe voluto tanto partecipare e realizzare così un altro sogno nel cassetto. Eppure, nonostante i numerosi provini sostenuti come ha spiegato Dagospia,, figlia di Al Bano ePower, è. Non farà parte, insomma, del cast della prossima edizione del programma del sabato sera di Rai 1, che prenderà il via l’8 ottobre.scartata dacon leCi ha pensato proprio, ancora una volta affetto stabile e ospite fisso nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, a fare chiarezza. E su, con una storia, ha spiegato ai suoi followers ...

CorriereCitta : Romina Carrisi fuori da Ballando con le Stelle, lo sfogo su Instagram: ‘Ecco perché sono stata scartata’ - USAMediaCell1 : Romina Carrisi, la prima foto social della 35enne col fidanzato 51enne - infoitcultura : Ballando con le stelle, 'Romina Carrisi fatta fuori': pare che la figlia di Al Bano... - CuteIqra4 : Romina Carrisi, la prima foto social della 35enne col fidanzato 51enne - AmnaBil41332019 : Romina Carrisi, la prima foto social della 35enne col fidanzato 51enne -

: ecco perchè è stata esclusa da Ballando con le stelle 2022 Nel cast di Ballando con le stelle 2022 ci sarà una figlia vip, ma non saràbensì Rosanna Banfi., la ...Per usare un eufemismo,non ha esattamente preso con grande sportività l'esclusione da Ballando con le stelle 2022. La figlia di Albano ha infatti affidato al social per eccellenza fra i vip, Instagram, un ...Romina Carrisi ha svelato di aver ricevuto un secco no per una decisione presa in passato. La delusione per quanto accaduto è alta.Romina Carrisi svela di essere stata bocciata ai provini di Ballando con le stelle: perchè Milly Carlucci non l'ha voluta nel suo show.