Ranking ATP Race, si fa dura per Matteo Berrettini: Finals di Torino lontane, serve un exploit a Parigi-Bercy (Di martedì 6 settembre 2022) Si è chiusa in maniera amara l'esperienza di Matteo Berrettini all'US Open 2022. Il tennista azzurro si è arreso in tre set al norvegese Casper Ruud, che ha staccato così il pass per la semifinale che si disputerà a Flushing Meadows. Il romano ha perso così una bella occasione per fare un bel salto in classifica, e soprattutto complica la sua corsa verso le ATP Finals di Torino. Con questa sconfitta, Matteo rimane virtualmente al numero 15 al mondo con 2360 punti, superato dallo spagnolo Pablo Carreño Busta che ha guadagnato 170 punti con gli ottavi di finale. La sua posizione potrebbe virtualmente peggiorare, poiché sia Nick Kyrios che Karen Khachanov (i due si affronteranno stanotte) e Frances Tiafoe potrebbero mettere la freccia con l'accesso in finale. Il calendario non offre però tantissime ...

