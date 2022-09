Pistoia | 50enne muore schiacciato dal trattore Inutili i soccorsi

Giacinto_Bruno : Pistoia, incastrato sotto trattore: muore 50enne - corrierefirenze : A dare l’allarme è stata la madre - lifestyleblogit : Pistoia, incastrato sotto trattore: muore 50enne - - vivereitalia : Pistoia, incastrato sotto trattore: muore 50enne - pleccese : Pistoia, incastrato sotto trattore: muore 50enne ??Leggi di più su -

Incidente mortale con un trattore agricolo ieri sera a. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Santomato per soccorrere un uomo, 50 anni, rimasto incastrato sotto un trattore. Sul posto il personale medico del 118 purtroppo che ha dovuto ...La vittima del disperato gesto è Beniamino Presutti,nato a Perugia ma residente a Vitorchiano. Viveva adove, come maresciallo aiutante della Guardia di finanza, era in servizio ...I Vigili del Fuoco sono intervenuti dalla sede centrale, alle ore 20:40, nel comune di Pistoia in via del Casseretto, in località Santomato, per un soccorso a persona per un incidente con un trattore ...(Adnkronos) – Incidente mortale con un trattore agricolo ieri sera a Pistoia. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Santomato per soccorrere un uomo, 50 anni, rimasto incastrato sotto un tra ...