Motomondiale: Marquez 'Felice, non ho dolore. Aragon? C'è una chance' (Di martedì 6 settembre 2022) Lo spagnolo è tornato sulla Honda nei test di Misano "So ancora guidare" ROMA - "Sono contento. All'inizio non mi sono divertito, queste moto sono troppo velici, ma pian piano mi sono trovato meglio. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Lo spagnolo è tornato sulla Honda nei test di Misano "So ancora guidare" ROMA - "Sono contento. All'inizio non mi sono divertito, queste moto sono troppo velici, ma pian piano mi sono trovato meglio. ...

